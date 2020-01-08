Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

КСИР считает Израиль соучастником убийства Сулеймани. «В рамках этого преступления мы не рассматриваем Израиль отдельно от США», — говорится в сообщении организации.





В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Эти заявления прозвучали после удара Ирана по двум американским авиабазам в Ираке и объявлении о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».







