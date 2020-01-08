Планы на 2020-й: Лукашенко станет стыдно?
Новые выпуски программ Белсат. Вызовы и опасности нового года – в обзоре ведущих «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова.
Игнорировать выборы президента или найти единого кандидата? Воспользоваться кризисом власти или вместе выступить против общих врагов?
Словом 2019 года стало «независимость». О ценности суверенитета и независимости разговаривают и во властных коридорах, и на кухнях обычных граждан. С чем будет связывают новый, 2020 год? Смотрите прогноз ведущих программы «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова, чтобы узнать:
что выберут белорусы: учредительное собрание или выборы;
объединит ли идея общих ценностей власть и ее оппонентов;
пришло ли время простить Лукашенко.
Специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, «Беседа» запускает подкасты. Если вы занимаетесь домашними делами, управляете машиной или просто не хотите следить за мерцание кадров — это для вас.
19:58 08/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.