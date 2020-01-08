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Планы на 2020-й: Лукашенко станет стыдно?

Новые выпуски программ Белсат. Вызовы и опасности нового года – в обзоре ведущих «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова.

Игнорировать выборы президента или найти единого кандидата? Воспользоваться кризисом власти или вместе выступить против общих врагов? 
Словом 2019 года стало «независимость». О ценности суверенитета и независимости разговаривают и во властных коридорах, и на кухнях обычных граждан. С чем будет связывают новый, 2020 год? Смотрите прогноз ведущих программы «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова, чтобы узнать:

что выберут белорусы: учредительное собрание или выборы;
объединит ли идея общих ценностей власть и ее оппонентов;
пришло ли время простить Лукашенко.

Специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, «Беседа» запускает подкасты. Если вы занимаетесь домашними делами, управляете машиной или просто не хотите следить за мерцание кадров — это для вас.
belsat.eu
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