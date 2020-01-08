Об этом в среду сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.





"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", - говорится в сообщении.





Глава эстонского государства отметила свой юбилей 30 декабря 2019 года.





Как сообщал Укринформ, 12 декабря 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума лидерства "Польша-Эстония, общность целей в Совете Безопасности ООН" заявила, что Эcтония в качестве непостоянного члена Совбеза ООН намерена в течение ближайших 2-х лет поднимать тему Украины с целью "сохранить эту дискуссию на форуме Совета Безопасности ООН".





Фото: Vallo Kruuser



