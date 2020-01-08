Это поступок: президент Эстонии вернула крымское вино посольству России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского вина, подаренной ей посольством России в день ее 50-летия.
Об этом в среду сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.
"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", - говорится в сообщении.
Глава эстонского государства отметила свой юбилей 30 декабря 2019 года.
Как сообщал Укринформ, 12 декабря 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума лидерства "Польша-Эстония, общность целей в Совете Безопасности ООН" заявила, что Эcтония в качестве непостоянного члена Совбеза ООН намерена в течение ближайших 2-х лет поднимать тему Украины с целью "сохранить эту дискуссию на форуме Совета Безопасности ООН".
Фото: Vallo Kruuser
19:49 08/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.