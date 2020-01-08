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В Белом доме предполагают, что власти Ирана выбрали демонстрацию силы в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани





В администрации президента США растет убеждение, что в ходе ракетной атаки Иран намеренно не бил по районам, которые населены американцами, с целью не допустить их гибели. Об этом сообщает CNN.





Как пишет издание, должностные лица в Белом доме предполагают, что Иран, вероятно, решил послать сигнал США, а не предпринимать достаточно жесткие действия, чтобы вызвать военный ответ со стороны Соединенных Штатов. Таким образом, власти Ирана выбрали "пустую" демонстрацию силы в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани и стремятся к успокоению напряженности.





Издание пишет, что иранцам было известно, где находился военный персонал США, а также то, что в утренние часы он отдыхал. Однако ракеты упали близко от баз, хотя ожидалось, что могли поразить их.





"Мы могли это сделать, но мы этого не сделали", – якобы гласит сообщение, которое направляют иранцы, заявил чиновник Госдепартамента.





США дали Ирану "возможность делать то, что им нужно, а не эскалацию с убийством американцев", заявил чиновник Белого дома.





Это был "умный ход" иранцев, которые поняли, что им придется нести несоизмеримые потери, если они убьют американцев, сказал он.





Напомним, что Ирак, Великобритания, Австралия, Канади и США заявили, что в результате ракетных ударов Ирана, никто из военных не был убит или ранен. Президент США Дональд Трамп сразу после ударов написал в Twitter, что "все хорошо". По его словам, предварительных сообщений о жертвах не было. Также стало известно, что Трамп планировал обращение к нации, но отложил его из-за отсутствия пострадавших и погибших на американских базах.





Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал ракетные удары, как "пропорциональные меры в целях самообороны", а не как акт войны. А глава Минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от их ответа.





Другие официальные представители Ирана сообщили государственными СМИ, что, по меньшей мере, 80 американцев были убиты в результате ударов и эти потери якобы скрывают от общественности. Никаких доказательств информации предоставлено не было.



