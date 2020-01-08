Спецдокладчик ООН готовит новый доклад о ситуации в Беларуси

Марин предлагает государствам-членам ООН, структурам ООН, специализированным агентствам, межправительственным и неправительственным организациям и национальным правозащитным учреждениям предоставить материалы для подготовки доклада.





«Особо приветствуется информация по экономическим, социальным и культурным правам, верховенству права и вопросам, касающимся судебной и пенитенциарной систем», — отмечается в сообщении.





Последний срок предоставления материалов — 9 февраля 2020 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.





Анаис Марин была назначена на должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в сентябре 2018 года, сменив на этом посту Миклоша Харасти. В июле 2019 года ее мандат был продлен еще на год.





С момента назначения на должность спецдокладчика Марин подготовила один доклад для Совета ООН по правам человека (был представлен в июне 2019 года) и один доклад для Генеральной ассамблеи ООН (был представлен в октябре 2019 года).