Виталий Зелковский стал популярным интернет-мемом несколько лет назад. Его прозвали «суровым туристом» за особую манеру фотографироваться с одинаково серьезным лицом в оюбой стране мира и на любом фоне.





В конце 2019 года Виталий Зелковский заявил, что будет участвовать в президентских выборах. Свобода (перевод: Белорусский партизан) расспросило его о программе и дебатах с Лукашенко.





Виталий Зелковский родом из Молодечно, сейчас живет в Минске и готовится принять участие в президентских выборах 2020 года. Он часто сравнивает себя с украинским президентом Владимиром Зеленским и называет себя кандидатом проевропейских взглядов.





Сейчас Виталий работает, занимается коммерческой деятельностью в сфере ИТ, часто бывает в Европе. Он стал популярен как интернет-мем в 2013 году, так как фотографировался на фоне достопримечательностей с очень серьезным выражением лица.





Задали Виталию Зелковскому вопросы о его планах на президентские выборы и получили искренние ответы.









«Я не боюсь репрессий»





- Не передумали ли вы идти на выборы?





- Я планирую участие в президентских выборах, сейчас активно готовлюсь. У меня также идут переговоры с различными политическими силами в Беларуси о поддержке моей кандидатуры, но конкретный способ выдвижения будет определен позже.





- Не отговаривали ли вас друзья и близкие от участия?





- Меня никто не отговаривал, это мой выбор, но в день, когда я объявил свои планы, у всех моих родных обрывались телефоны, шутили о 500 звонков и СМС в день.





- Многие кандидаты на пост президента в Беларуси после попадали под репрессии. Не боитесь этого?





- Я не боюсь репрессий, Лукашенко сидит последние полгода в авторитарной власти, а дальше мы будем превращать государство в демократическую парламентскую республику, и в его интересах нам в этом помочь.





«Готов выразить Лукашенко недовольство»





- Готовы ли вы участвовать в дебатах с Лукашенко?





- Да, я готов участвовать в дебатах с ним и выразить ему недовольство, как он, человек со знанием одного иностранного языка (белорусского), учит жизни Австрию, которой я очень симпатизирую, и готов ему рассказать о выгодах европейского сотрудничества.





Просто он, судя по всему, так и не усвоил белорусский язык, да и сам не аз говорил, что его корни в Украине.





- У вас есть уже избирательная программа, какие там три основных пункта?





- Я работаю над программой, основные пункты которой - модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Набор в команду будет прозрачный. Назначение друзей в парламент и родственников в администрацию президента будет прекращено.





- Что думаете по поводу угрозы от интеграции с Россией и протестах против этого?





- С Россией у нас много общего, но там очень много проблем. Это касается коррупции, криминала, наркотиков, проблем в медицине, это санкции и военные конфликты. Финансовые сложности в России создают большую вероятность, что после длительной интеграции начнется снова распад. Я считаю, что сейчас нет смысла объединяться, протесты, считаю, логичны.





Зелковский в Европарламенте, май 2019









«В Беларуси забросили избирательный процесс, а председатель ЦИК говорит все, что ей стрельнет в голову»





- Почему вы часто проводите параллели между собой и Зеленским, чем вы, по вашему мнению, похожи?





- Мы с Зеленский очень разные люди, он мягкий человек с несамостоятельными политическими взглядами. У меня есть сложный, уникальный опыт и собственная мысль. Но нас объединяют взгляды на сотрудничество с ЕС и перспективы парламентской республики. А также у нас похожие фамилии и очень красивые истории популярности.





- Кто был самым сильным кандидатом в президенты Беларуси за последние 25 лет?





- Трудно сделать выбор между кандидатами. Готов только предложить кандидатуру от нового поколения с проевропейскими взглядами.





- Я симпатизирую бундесканцлеру Меркель, да и вообще за последний год я в Германии увидел много интересных вещей.





- С какими СМИ начинаете утро?





- Читаю tut.by и mail.ru.





- Что нужно сделать в Беларуси, чтобы улучшить экономическую ситуацию и жизнь людей?





- Надо налаживать отношения с ЕС, внедрять новые технологии, меньше говорить о лже-ИТ-стране, а внедрять реально ИТ-технологии в производстве и в жизни.





- Сколько должен зарабатывать белорус в среднем?





- Думаю, что семья из 2 человек в Минске со съемной квартирой должна иметь минимум 1000 долларов. Те, кто имеет меньше, являются жертвами илжээканомики социального государства.









- Как думаете, действительно ли в Беларуси считают голоса избирателей?





- В Беларуси забросили избирательный процесс, люди не хотят ходить на выборы, потому и фальсификация, и председатель ЦИК говорит все, что ей стрельнет в голову.





Нужно сделать обязательную явку, как в Бельгии: не пришел на голосование - получил штраф 80 евро. Сразу станет ясно, кто ходит и кто голосует.