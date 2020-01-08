Наконец-то! Сегодня подпишут соглашение об упрощении визового режима

На сегодня запланировано подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Об этом Onliner сообщили в Представительстве ЕС в Беларуси. Напомним, в случае подписания этого соглашения шенгенские визы для нас будут стоить 35 евро.





Давора Божиновича, еврокомиссара по внутренним делам Илвы Джоханассона и министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Церемония подписания должна начаться в 18:00 по белорусскому времени, — — Подписание соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь о реадмиссии с участием заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Хорватии, еврокомиссара по внутренним делами министра иностранных дел Республики Беларусь. Церемония подписания должна начаться в 18:00 по белорусскому времени, — говорится на сайте Еврокомиссии.









А с какого тогда числа цена на шенгенскую визу станет 35 евро?





Как объяснял МИД, соглашения после подписания еще должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси, а со стороны ЕС — одобрены Европарламентом. В силу они вступят только в первый день второго месяца «после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации».





И вот тут есть один неприятный нюанс. В середине декабря белорусские депутаты закрыли сессию, а в следующий раз собраться в Овальном зале они должны лишь 2 апреля. Будут ли власти созывать сессию досрочно для ратификации визового соглашения, большой вопрос - для этого нужна веская причина.

Посчитают ли они визовый вопрос такой причиной, сказать увтердительно нельзя

Так что велика вероятность, что с февраля по май (и это в лучшем случае) мы будем платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро, ну, или, в лучшем случае, 60.





с 2 февраля 2020 года вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза. В нем среди прочих изменений значится . Но действовать эта цена будет только до вступления в силу соглашения Беларуси с ЕС. Как только оно начнет действовать, сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро для всех белорусов. Напомним,вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза. В нем среди прочих изменений значится повышение стоимости визового сбора до 80 евро Но действовать эта цена будет только до вступления в силу соглашения Беларуси с ЕС. Как только оно начнет действовать, сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро для всех белорусов.





— Очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (2 февраля 2020 года). То есть как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро, — говорил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз. — Мы прекрасно понимаем, что означает эта сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз.





20 декабря прошлого года МИД призвал европейскую сторону найти возможность для политического или юридического решения, чтобы заморозить тарифы после начала применения нового Визового кодекса и до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС.









В министерстве отмечают, что реакции пока не получили, но «хотят верить, что вопрос рассматривается».