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23-летний опыт пригодился: Ермошина виртуозно ушла от ответа в ответе наблюдателю

Во время последних парламентских выборов было зафиксировано много нарушений избирательного законодательства.


Бывший наблюдатель при окружной избирательной комиссии Борисовского городского избирательного округа №62 Олег Мацкевич продолжает добиваться восстановления справедливости по выявленным им нарушений по своему округу. 

Недавно он получил ответ на очередную жалобу от председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. Что это за нарушения и как на них отреагировала глава ЦИК?

1) "Музыкальный коллектив был приглашен на участок для создания праздничной атмосферы у избирателей"

Во время голосования на участке присутствовали лица, которые не участвовали в избирательном процессе. По закону они не могут там присутствовать. Например, медработницы вместе с пятью студентками Борисовского медицинского колледжа — под вывеской "Уголок здоровья", юрист — под вывеской "Бесплатная юридическая помощь", концертная труппа молодых певцов и певиц, которая дала представление на подмостках, расположенных сразу за кабинами для голосования. 

В жалобе наблюдатель Олег Мацкевич отметил, что это недопустимая практика проведения выборов, которая превращает этот процесс в "базар", усложняет работу участковой комиссии в помещении для голосования и процесс наблюдения за выборами. 

На это Ермошина ответила, что "избирательное законодательство не регулирует вопросы пребывания посторонних лиц на участке для голосования, в то же время в соответствии с Избирательным кодексом (ч. 2 ст. 51) обеспечение порядка в помещении для голосования отнесено к компетенции участковой комиссии. Считаем, что музыкальный коллектив был приглашен на участок для создания праздничной атмосферы у избирателей. Пребывание других людей (медиков и т.д.) организована в целях безопасности граждан".


2) "В любом случае восстановление Вашего права невозможно"

Олег Мацкевич отметил в жалобе, что его как наблюдателя не допустили к процедуре опечатывания урны для голосования в первый день досрочного голосования. Это произошло на участке за закрытыми дверями. Председатель ЦИК прокомментировала этот инцидент так:

"В Центральной комиссии нет оснований не верить информации, которая содержится в ответе окружной избирательной комиссии. В любом случае восстановление Вашего права невозможно".

В ответе же из окружной избирательной комиссии Мацкевичу написали, что он прошел аккредитацию позднее срока опечатывания урны. И ни слова о том, что члены УИК просто не открывали дверь наблюдателю для того, чтобы аккредитовать вовремя.

3) "Процесс наблюдения за заклеиванием прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования не описаны в избирательном законодательстве"

Не было у наблюдателя возможности присутствовать при заклеивании и вскрытии прорези для опускания бюллетеней в урну для голосования. Это выразилось в том, что руководство комиссии велела Олегу Мацкевичу не оставлять место для наблюдения — столы, которые расположены на расстоянии примерно около 5-7 метров от урны для голосования. 

С этого расстояния увидеть в подробностях процесс заклеивания прорези и подписания листа бумаги двумя членами комиссии (включая председателя) не представляется возможным. Не предоставляется возможным проверить после перерыва те ли подписи находятся на листе бумаги, хорошо ли он был приклеен к ящику и прочее. 

Наблюдатель отмечал, что если руководство комиссии считает, что наблюдателю место только у стола для наблюдения, сам процесс наблюдения и исполнения технической информации (как, например, процесса опечатывания, заклеивания ящиков, проставления подписей на листах бумаги, которыми запечатывают ящики) делается профанацией. Ничего общего с целями наблюдения профанация этого вида общественной деятельности не имеет. 

На это Ермошина ответила, что "процесс наблюдения за заклеивание прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования не описаны в избирательном законодательстве, в связи с чем его определила участковая избирательная комиссия, предложив наблюдать со специально предусмотренного места для наблюдателей".

4) "Избирательное законодательство не предусматривает такого права наблюдателя"

Во время избирательной кампании наблюдатель просил у комиссии предоставить данные о том, от каких организаций или партий аккредитованные другие наблюдатели. При этом, Олег Мацкевич не просил озвучивать их персональные данные. Лидия Ермошина прокомментировала такую ​​ситуацию следующим образом:

"Избирательное законодательство не предусматривает такого права наблюдателя, как ознакомление с информацией о других наблюдателях, на основании чего председатель участковой комиссии отказался Вам ее представить".

5) "Это не противоречит нормам избирательного законодательства"

На замечание наблюдателя о том, что после окончания голосования на участке присутствовали и при этом открыто вмешивались в процедуру подсчета голосов, давали указания по порядку подсчета, два члена ОИК №63, включая заместителя председателя Б. Лапутьку, Ермошина ответила: "Два представителя окружной избирательной комиссии присутствовали на участке для голосования при подсчете голосов по распоряжению председателя окружной комиссии. Это не противоречит нормам избирательного законодательства, в том числе статьи 13 Избирательного кодекса".

При этом председатель ЦИК не отреагировала на ряд других нарушений избирательного законодательства, отмеченных в жалобе наблюдателя. 

Такие, как пребывание в кабинах для голосования по два человека, запрет со стороны председателя УИК наблюдателю присутствовать при проведении голосования по месту нахождения избирателей, рассмотрение жалоб наблюдателя в ОИК без уведомления об этом и без его присутствия, письменные ответы из ОИК не на языке обращения и другие.

Кроме того, Лидия Ермошина никак не обозначила официальную позицию относительно вопроса Олега Мацкевича: каким образом наблюдатели имеют возможность фиксации нарушений избирательного законодательства во время наблюдения на заседаниях избирательных комиссий разного уровня, а также во время наблюдения за проведением выборов, когда им запрещается делать фото-, видеосъемки и даже вести звукозапись.


"Созданная система проведения выборов не дает возможностей наблюдателям честно и искренне делать свою работу. Или тебе нужно сидеть молча, прикрыв глаза, как это делают наблюдатели от провластных структур, либо тебя будут воспринимать как настоящего врага, при этом все твои замечания и жалобы не получают должных ответов", — комментирует ситуацию Олег Мацкевич.
Источник: spring96.org
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