Уголовное дело охранника Лукашенко будет рассматривать Верховный суд
Уголовное дело бывшего заместителя секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, по которому проходят еще 15 обвиняемых, будет рассматривать Верховный суд.
Андрей Втюрин, архивное фото
Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на информированные источники.
Напомним, ранее материалы этого резонансного уголовного дела Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности в первых числах 2020 года, на минувшей неделе они поступили в суд.
"Есть информация, что дело будет рассматривать коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси", – сказали собеседники.
По их словам, в соответствии с законодательством, у суда есть месяц на то, чтобы определиться с датой начала судебного следствия. "Должны назначить председательствующего и состав коллегии, которые будут рассматривать дело. Месяц они будут изучать материалы дела", – сказали собеседники агентства.
Они также не исключили, что "какие-то материалы дела могут рассматриваться в суде за закрытыми дверями". "Такого варианта исключать нельзя. Дело масштабное, сложное", – сказали собеседники Sputnik.
Мера пресечения
Как ранее сообщалост, по данному делу проходят в качестве обвиняемых восемь должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восемь представителей коммерческих структур, им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса (получение и дача взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения).
В Генпрокуратуре уточнили, что 12 обвиняемых находятся под стражей, в отношении еще четырех избраны такие меры, как домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное сотрудничество
По данным прокуратуры, во время предварительного расследования с пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения, сказали прокуроры.
Уголовное дело расследовало следственное управление КГБ.
По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.
Бывший замгоссекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, он обвиняется в получении взятки от одной из российских коммерческих структур.
12:05 08/01/2020
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