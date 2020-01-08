Уголовное дело охранника Лукашенко будет рассматривать Верховный суд

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на информированные источники.





Напомним, ранее материалы этого резонансного уголовного дела Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности в первых числах 2020 года, на минувшей неделе они поступили в суд.





"Есть информация, что дело будет рассматривать коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси", – сказали собеседники.





По их словам, в соответствии с законодательством, у суда есть месяц на то, чтобы определиться с датой начала судебного следствия. "Должны назначить председательствующего и состав коллегии, которые будут рассматривать дело. Месяц они будут изучать материалы дела", – сказали собеседники агентства.





Они также не исключили, что "какие-то материалы дела могут рассматриваться в суде за закрытыми дверями". "Такого варианта исключать нельзя. Дело масштабное, сложное", – сказали собеседники Sputnik.





Мера пресечения

Как ранее сообщалост, по данному делу проходят в качестве обвиняемых восемь должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восемь представителей коммерческих структур, им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса (получение и дача взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения).





В Генпрокуратуре уточнили, что 12 обвиняемых находятся под стражей, в отношении еще четырех избраны такие меры, как домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении.









Досудебное сотрудничество

По данным прокуратуры, во время предварительного расследования с пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения, сказали прокуроры.





Уголовное дело расследовало следственное управление КГБ.





По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.





Бывший замгоссекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, он обвиняется в получении взятки от одной из российских коммерческих структур.