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Иран атаковал американские базы в Ираке. Главное

Две военные базы в Ираке, где находятся силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. В Тегеране назвали это «первым шагом» в мести за убийство генерала Касема Сулеймани и заявили о многочисленных жертвах атаки.

Американские и иракские источники говорят, что никто не погиб; Дональд Трамп после ракетных ударов заверил, что «все идет нормально», передает tvrain.ru.

В ночь на 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе «Аль-Асад» на западе Ирака и базе в Эрбиле на севере страны. В Ираке сообщили о 22 ракетах. 

Американские и иракские источники CNN говорят, что информации о каких-либо жертвах с их сторон нет. Государственное телевидение Ирана объявило о гибели «80 американских террористов» и утверждает, что ни одна ракета не была перехвачена.

Ответственность за нападение взял на себя Корпус стражей Исламской революции (КСИР). В организации заявили, что это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани


В КСИР подтвердили нападение только на одну базу. Там предупредили, что в случае ответных действий США будут атакованы их союзники, в частности, Израиль, который Иран считает причастным к убийству Сулеймани. Командующий КСИР считает атаки на военные базы «первым шагом».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала, что президент Дональд Трамп следит за ситуацией и консультируется с командой по национальной безопасности. 

Он написал в твиттере: «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам в Ираке. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром [вечер в Минске]». 

По данным CNN, через некоторое время после авиаударов в Белый дом прибыли глава Госдепартамента Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. CNN отмечает, что администрация президента США вела подготовку к обращению Трампа, однако в Белом доме сообщили, что он не планирует выступать вечером 7 января.

После атаки Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским самолетам полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.


Утром 8 января при вылете из аэропорта Багдада разбился украинский Boeing 737-800. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли.



Арабское издание Al-Hadath (Иордания) сообщало, что лайнер якобы могли случайно сбить ракетой, однако власти Ирана это категорически исключают.
"Белорусский партизан"
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