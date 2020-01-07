Иран атаковал американские базы в Ираке. Главное

Американские и иракские источники говорят, что никто не погиб; Дональд Трамп после ракетных ударов заверил, что «все идет нормально», передает tvrain.ru





В ночь на 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе «Аль-Асад» на западе Ирака и базе в Эрбиле на севере страны. В Ираке сообщили о 22 ракетах.





Американские и иракские источники CNN говорят , что информации о каких-либо жертвах с их сторон нет. Государственное телевидение Ирана объявило о гибели «80 американских террористов» и утверждает, что ни одна ракета не была перехвачена.





Ответственность за нападение взял на себя Корпус стражей Исламской революции (КСИР). В организации заявили, что это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.









В КСИР подтвердили нападение только на одну базу. Там предупредили, что в случае ответных действий США будут атакованы их союзники, в частности, Израиль, который Иран считает причастным к убийству Сулеймани. Командующий КСИР считает атаки на военные базы «первым шагом».





Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала, что президент Дональд Трамп следит за ситуацией и консультируется с командой по национальной безопасности.





Он написал в твиттере: «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам в Ираке. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром [вечер в Минске]».





По данным CNN, через некоторое время после авиаударов в Белый дом прибыли глава Госдепартамента Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. CNN отмечает, что администрация президента США вела подготовку к обращению Трампа, однако в Белом доме сообщили, что он не планирует выступать вечером 7 января.





После атаки Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским самолетам полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.









Утром 8 января при вылете из аэропорта Багдада разбился украинский Boeing 737-800. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли.













Арабское издание Al-Hadath (Иордания) сообщало, что лайнер якобы могли случайно сбить ракетой, однако власти Ирана это категорически исключают.