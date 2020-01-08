Зеленский прокомментировал крушение самолета

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 января, прокомментировал авиакатастрофу украинского пассажирского самолета в Иране. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале главы Украины.





"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - написал президент.





Он также сообщил, что по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.





"Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших", - отметил Зеленский.





Он также выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.









Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. На борту находились 176 человек. Спасатели исключили наличие выживших в авиакатастрофе.