Зеленский прокомментировал крушение самолета
Президент Украины выразил соболезнование родным и близким пассажиров и членов экипажа, отметив, что все, кто находился на борту, погибли.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 января, прокомментировал авиакатастрофу украинского пассажирского самолета в Иране. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале главы Украины.
"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - написал президент.
Он также сообщил, что по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.
"Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших", - отметил Зеленский.
Он также выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.
Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. На борту находились 176 человек. Спасатели исключили наличие выживших в авиакатастрофе.
Источник: korrespondent.net
10:29 08/01/2020
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