В Ташкенте начался судебный процесс по новому делу Гульнары Каримовой
Ташкентский городской суд по уголовным делам 8 января начал судебные слушания по делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) Узбекистана через свой канал в Telegram.
В сообщении ВС не указано, кто председательствует на суде и кто еще, кроме Каримовой, являются фигурантами уголовного дела. Как уточняет «Газета.uz», процесс будет проходить в закрытом режиме.
6 января Генеральная прокуратура Узбекистана объявила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела Каримовой и ряда лиц, которые «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».
Вероятно, речь идет о новом деле, в рамках которого дочь первого президента страны и ее подельники обвинялись в создании организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся рейдерским захватом промышленных предприятий.
По данным Генпрокуратуры, сумма нанесенного ущерба составила свыше $165 млн и 85 млрд сумов (почти $9 млн).
Источник: fergana
10:23 08/01/2020
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Особое мнение
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