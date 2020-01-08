+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Ташкенте начался судебный процесс по новому делу Гульнары Каримовой

Ташкентский городской суд по уголовным делам 8 января начал судебные слушания по делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) Узбекистана через свой канал в Telegram.


В сообщении ВС не указано, кто председательствует на суде и кто еще, кроме Каримовой, являются фигурантами уголовного дела. Как уточняет «Газета.uz», процесс будет проходить в закрытом режиме.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана объявила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела Каримовой и ряда лиц, которые «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах». 


Вероятно, речь идет о новом деле, в рамках которого дочь первого президента страны и ее подельники обвинялись в создании организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся рейдерским захватом промышленных предприятий. 

По данным Генпрокуратуры, сумма нанесенного ущерба составила свыше $165 млн и 85 млрд сумов (почти $9 млн).
Источник: fergana
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru