Канал «Пул Первого» похвастался детскими селфи с Лукашенко
Для отепления имиджа руководителя Беларуси канал «Пул Первого» использовал кадры с завершения Рождественского турнира, во время которого Лукашенко разрешил ученикам хоккейных школ сделать с ним селфи.
7 января 2020 года. Александр Лукашенко с юным хоккеистом. Фото — president.gov.by
На опубликованном в «Телеграмме» видео видно, что Лукашенко сначала позирует во время коллективного снимка со школьниками, а потом позволяет двоим парням сделать с ним селфи, сообщает "Белсат".
Сам Лукашенко селфи не делает: у него нет телефона.
Не соглашался он раньше и на чужие селфи с собой: главы Беларуси нет ни на одной неформальной фотографии Николы Пашиньяна с руководителями ЕАЭС с заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
Шутка о том, как мировые лидеры учат Лукашенко делать селфи, рассмешила даже Владимира Зеленского во время выступления «Квартал 95» на нынешнем форуме «Yes» во Украине.
Вместо фото Лукашенко делает себе подарки: его команда в 13-й раз выиграла Рождественский турнир по хоккею на призы главы Беларуси. В финале команда Лукашенко выиграла у команды России со счетом 4:1.
ДД/МВ belsat.eu
09:41 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.