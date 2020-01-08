Канал «Пул Первого» похвастался детскими селфи с Лукашенко

7 января 2020 года. Александр Лукашенко с юным хоккеистом. Фото — president.gov.by

Сам Лукашенко селфи не делает: у него нет телефона.









Не соглашался он раньше и на чужие селфи с собой: главы Беларуси нет ни на одной неформальной фотографии Николы Пашиньяна с руководителями ЕАЭС с заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.





Шутка о том, как мировые лидеры учат Лукашенко делать селфи, рассмешила даже Владимира Зеленского во время выступления «Квартал 95» на нынешнем форуме «Yes» во Украине.