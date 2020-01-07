СМИ: При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек
Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв по итогам ракетного удара нет.
08:51 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.