Замглавы МИД Польши назвал слабыми сигналы Беларуси Западу
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Польскому радио заявил, что Польша готова приблизить Беларусь к Западу, но это не может быть сделано безоговорочно.
Яблонский считает, что президент Беларуси ведет политическую игру, целью которой является сохранение власти.
«Сигналы, посылаемые Беларусью на Запад все еще относительно слабы», — сказал замминистра.
По его мнению, Александр Лукашенко демонстрирует, что не готов отдаться страну под «диктат Москвы», при этом он не готов к изменениям, которые бы по-настоящему приблизили Беларусь к Западу.
08:45 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.