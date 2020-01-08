Путин без предупреждения посетил Сирию

В командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии Владимир Путин встретился с главой республики. Главы государств заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах Сирии.





Позже состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. Президент России отметил, что сейчас "можно с уверенностью констатировать - пройден огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".







