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Путин без предупреждения посетил Сирию

Президент России Владимир Путин без предупреждения посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром аль-Асадом.

В командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии Владимир Путин встретился с главой республики. Главы государств заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах Сирии.

Позже состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. Президент России отметил, что сейчас "можно с уверенностью констатировать - пройден огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".

Источник: Радио свобода, сайт президента РФ
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