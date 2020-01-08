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Месть: Корпус стражей исламской революции начал операцию «Мученик Сулеймани» против США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Заявление организации опубликовало иранское агентство Tasnim.

Месть: Корпус стражей исламской революции начал операцию «Мученик Сулеймани» против США
«Настало время выполнить обещание и с позволения Всемогущего Бога ответить на преступные и террористические действия американских захватчиков, отомстив за трусливое убийство командующего "Аль-Кудс". В ходе операции под названием "Мученик Сулеймани" были запущены десятки ракет класса "земля — земля" по американской базе аль-Асад», — заявили в КСИР.

«Мы предупреждаем великого сатану, порочный американский режим о том, что любая дальнейшая агрессия встретит более болезненную и жестокую реакцию», — гласит текст.

Атаке подверглись по меньшей мере два военных объекта США в Ираке, по которым были запущены более десяти ракет, подтвердили в Пентагоне. Это аэродром в Эрбиле и авиабаза аль-Асад. Данных о жертвах или пострадавших нет. В Тегеране между тем сообщили о второй волне ракетного удара.

Руководство Ирана заявляло, что подготовило 13 сценариев мести за убийство Сулеймани. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что в случае ответной реакции Тегерана американские военные нанесут удары по 52 целям на иранской территории.
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