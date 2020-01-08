Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50
На церемонию прощания с убитым иранским генералом пришли десятки тысяч людей, количество погибших в давке растет.
В давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли более полсотни человек, еще свыше 200 пострадали, сообщает агентство ISNA во вторник, 7 января.
"Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них – мужчины", - сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.
Из-за давки похороны Сулеймани отложили.
Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции США в районе аэропорта Багдада.
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.
07:37 08/01/2020
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