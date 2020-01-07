Телеканал «Дождь» выпустил сюжет о «фаворитках Лукашенко»

В сюжете используются такие слова, как «гарем» и «фаворитки», пишет mogilev.online.





«Мы все знаем, что выборы в Беларуси непрозрачные, поэтому мы можем правомерно говорить о том, что она была назначена депутатом Палаты представителей, а также она возглавляет целый отдел на государственном телевидении. Конечно же, это вряд ли случилось без вмешательства первого лица», — говорит о Марии Василевич собеседница «Дождя», корреспондент телеканала «Белсат» Катерина Андреева.









Журналисты насчитали у Лукашенко как минимум пять романов с победительницами конкурсов красоты. Всех их президент Беларуси, как утверждает «Дождь», брал с собой на официальные мероприятия, большинство трудоустроил в свою службу протокола. В качестве самого яркого примера приводится Дарья Шманай — «Королева Весна-2013», которая работает в президентском протоколе и однажды послужила объектом скабрезной, вызвавшей скандал шутки, когда Лукашенко во время визита в Казахстан предложил Нурсултану Назарбаеву поцеловать Дарью.





«Недавно заметили, что Дарья Шманай начинает появляться в зарубежных визитах Лукашенко, сопровождает его там. Очевидно, это уже более высокий уровень. Интересно узнать, как работает эта карьерная лестница», — задается вопросом Катерина Андреева.









Упоминается мама Николая Лукашенко Ирина Абельская, которой глава государства «пожаловал» пост главного врача республиканской больницы управделами президента; Ирина Дорофеева, с которой «даже пожил в президентской резиденции» и, подобно Василевич, «подарил статус депутата Палаты представителей и членство в Общественном совете МВД».





Журналисты даже составили список критериев, в соответствии с которыми президент Беларуси выбирает новую «фаворитку».





«Чаще всего это девушки темноволосые, модельных параметров, высокие и стройные», рассказывает корреспондент «Белсата» Катерина Андреева.





«Лукашенко пользуется этими девушками даже больше, чем они извлекают выгоду из своего положения. Они очень быстро интерес Лукашенко утрачивают, например, та же Дарья Шманай — она уже не появляется так часто рядом с первым лицом, скорее, как сотрудница службы протокола носит документы туда-сюда на переговорах.









Я думаю, что и Марию Василевич в будущем ждет такая же судьба. Лукашенко может себе позволить сменять фавориток раз в несколько лет. Будет конкурс "Мисс Беларусь-2020″, мы будем обязательно следить за возможным присутствием там Лукашенко и, конечно же, за финалистками, окажутся ли они в компании первого лица», — заключает Катерина Андреева в беседе с корреспондентом «Дождя».



