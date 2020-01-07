Уже состоялись десятки судебных процессов, закончившихся крупными штрафами и сутками. По статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) были наказаны арестами на 5-15 суток одиннадцать активистов. Кого еще ждут суды за декабрьские антиинтеграционные акции?





"Весна" подготовила расписание судов на 8-10 января.





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8 января





Суд Московского района г. Минска

Елена Толстая: 10:00, ч. 3 ст. 23. 34 КоАП;

активист Legalize Belarus Михаил Воронцов: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП;

активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП.

Суд Пінского района и г. Пинска

Дмитрий Тарасюк: 11:00, ст. 23.34 КоАП;

Николай Михалевич: 11:00, ст. 23.34 КоАП;





9 января





Суд Партизанского района г. Минска

политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП;

Суд Ленинского района г. Минска

продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут;

продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;

Продолжение суда над Андреем Кудиком: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Т. Шотик.

продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;

продолжение суда над активисткой Анной Шапутько.

Суд Фрунзенского района г. Минска

Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.

блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Суд Центрального района г. Минска

продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря;

продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;

продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;

продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;

продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;

продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;

продолжение суда над А.Сюдак: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;

Леонид Борщевский: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;

Евгений Батура: 10:00 (каб. 405), ч. 3 ст. 23.34 КоАП;

Елена Толстая: 10:30 (каб. 202), ч. 3 ст. 23.34 КоАП;

продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;

продолжение суда над языковедом Петром Садовским: время уточняется, судья Юлия Густыр;

продолжение суда над Николаем Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;

продолжение суда над Юрием Татуром: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;

Суд Октябрьского района г. Минска

Виталий Тригубов: 9:15, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья Е. Живица;

Виталий Тригубов: 10:00, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья О. Неборская;

Ян Гриб: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Суд Пинского района и г. Пинска

Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП.

Суд Первомайского района г. Витебска

активистка Татьяна Северинец: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.





10 января





Суд Советского района г. Минска

Ольга Быковская: 12:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Суд Первомайского района г. Минска

Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький: 9:30 (каб. 25), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

председатель "Руху "За свабоду" Юрий Губаревич: 9:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП;

активистка Нина Багинская: 10:15 (каб. 22), ч.3 ст. 23.34 КоАП;

журналистка "Новага часу" Диана Середюк: 10:30, ч.3 ст. 23.34 КоАП;

Суд Партизанского района г. Минска

Светлана Коваленко: 10:00, ст. 23.34 КоАП;

Суд Ленинского района г. Минска

продолжение суда над политиком Владимиром Некляевым: 10:00, ст. 23.34 КоАП, судья Марина Запасник;

Владимир Орлов: 11.30, ст. 23.34 КоАП.

блогер Эдуард Пальчис: 14:15 (каб. 3134), ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Суд Заводского района г. Минска

Артур Смоляков: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Суд Лидского района и г. Лида

Илья Шаблинский: 14:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Вячеслав Мацук.

Информация будет обновляться и дополняться.

Правозащитникам "Весны" известно, что протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП составлены также на активистов Вячеслава Косинерова, Александра Круткина, Вячеслава Сивчика, Игоря Борисова, Бориса Аникеева и активисток Наталью Саматыю, Ольгу Ковалькову, Наталью Стрельченко и других. Даты судов пока им не назначены.



