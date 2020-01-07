Белорусский паспорт стал 68-м в рейтинге привлекательности
Швейцарская компания Henley & Partners обновила мировой рейтинг привлекательности паспортов, новая версия списка была опубликована на сайте фирмы.
Беларусь заняла в списке 68-е место, ее гражданство позволяет въехать в 75 стран мира без предварительного оформления визы.
На первом месте в рейтинге – Япония, ее граждане могут посещать без виз 191 страну, на втором – Сингапур (190 стран), третье поделили Южная Корея и Германия (189).
Беларусь удерживает 68-е место в рейтинге уже третий год подряд. Лучшим результатом страны была 63-я позиция (с 2007 по 2009 годы).
19:28 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.