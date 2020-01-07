+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский паспорт стал 68-м в рейтинге привлекательности

Швейцарская компания Henley & Partners обновила мировой рейтинг привлекательности паспортов, новая версия списка была опубликована на сайте фирмы.




Беларусь заняла в списке 68-е место, ее гражданство позволяет въехать в 75 стран мира без предварительного оформления визы.

На первом месте в рейтинге – Япония, ее граждане могут посещать без виз 191 страну, на втором – Сингапур (190 стран), третье поделили Южная Корея и Германия (189).

Беларусь удерживает 68-е место в рейтинге уже третий год подряд. Лучшим результатом страны была 63-я позиция (с 2007 по 2009 годы).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru