Белорусский паспорт стал 68-м в рейтинге привлекательности













Беларусь заняла в списке 68-е место, ее гражданство позволяет въехать в 75 стран мира без предварительного оформления визы.





На первом месте в рейтинге – Япония, ее граждане могут посещать без виз 191 страну, на втором – Сингапур (190 стран), третье поделили Южная Корея и Германия (189).





Беларусь удерживает 68-е место в рейтинге уже третий год подряд. Лучшим результатом страны была 63-я позиция (с 2007 по 2009 годы).



