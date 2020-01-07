Польша задумала запретить российское трактование истории
В Польше готовят законопроект, согласно которому трактовка истории с точки зрения России будет запрещена. Об этом сообщает издание Die Zeit.
В частности, это касается трактования событий Второй Мировой войны. В польском парламенте заявили, что таким образом хотят поддержать «борьбу с ложью». Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска отметила, что документ направлен против «российской пропаганды и клеветы на Польшу», пишет lenta.ru
Как сообщил глава партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, работа над законопроектом должна завершиться в среду, 8 января.
В конце декабря прошлого года между российскими и польскими политиками разгорелась дискуссия относительно фигуры посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски. Российский лидер Владимир Путин назвал Липски сволочью и антисемитской свиньей из-за того, что тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.
19:28 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.