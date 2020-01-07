Польша задумала запретить российское трактование истории

В частности, это касается трактования событий Второй Мировой войны. В польском парламенте заявили, что таким образом хотят поддержать «борьбу с ложью». Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска отметила, что документ направлен против «российской пропаганды и клеветы на Польшу», пишет lenta.ru





Как сообщил глава партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий, работа над законопроектом должна завершиться в среду, 8 января.









В конце декабря прошлого года между российскими и польскими политиками разгорелась дискуссия относительно фигуры посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски. Российский лидер Владимир Путин назвал Липски сволочью и антисемитской свиньей из-за того, что тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.



