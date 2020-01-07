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Задержан автор фейка о том, что Пашинян поздравил Трампа с убийством Сулеймани

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала человека, которого подозревают в распространении информации, которая может нанести вред государству, обществу и личности.

В пресс-службе СНБ сообщили, что 3 января на странице пользователя Facebook «Дианы Арутюнян» была опубликована информация о том, что «премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана».

Эта ложная информация затем была распространена в азербайджанских и иранских СМИ, отметили в ведомстве. В СНБ подчеркнули, что она может нанести вред государству, обществу и личности, пишет Белсат.

Человек, который руководил фейковой страницей «Дианы Арутюнян», задержан и дал объяснения в связи со своими действиями. В отношении него возбуждено уголовное дело.


Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, убит в Ираке в результате авиаудара США. В Пентагоне заявили, что авиаудар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.
Авиаудар по Сулеймани был нанесен через несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию был совершено по распоряжению генерала Сулеймани. По информации американских военных, Сулеймани и спецназ «Кудс» несут ответственность за гибель сотен американских военнослужащих, а также военнослужащих международной коалиции, и за ранения тысяч из них.
МГ/ИР belsat.eu
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