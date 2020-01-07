Фотофакт: Барак Обама отдыхает на Гавайских пляжах
Пока в Сети обсуждают очередные одиозные выходки президента США Дональда Трампа, устранившего сегодня высокопоставленного иранского генерала, его предшественнику не до большой политики.
Экс-глава Белого дома Барак Обама давно уже отошел от дел и может наконец заниматься тем, чем пожелает. Новый год Барак проводит на Гавайях, где отдыхает на местных пляжах и поддерживает физическую форму, которая, к слову, у 58-летнего Обамы с годами стала только круче, пишет super.ru
Фото: ImageDirect
18:34 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.