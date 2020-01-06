"Есть вероятность эскалации. Это не означает, что она точно состоится, но это вероятно. Возникла очень взрывоопасная ситуация, поскольку внутриполитические причины многих потенциальных участников конфликта говорят об их готовности проводить агрессивно-безответственную политику.





Опасность довольно существенная. Эскалация, которая уже сейчас происходит, носит довольно неприятный характер. Американские аналитики этого не понимают, но есть возможность втягивания туда России, если конфликт распространится на Сирию и Израиль, а он распространится. То, что эскалация продолжится - это практически точно. Но на каком уровне она остановится и остановится ли - вот это вопрос", - отметил он.





По словам обозревателя, дело может даже дойти и до ядерной войны с применением стратегического оружия. Эксперт считает, что избежать этого поможет деэскалация, хотя на самом деле ситуация сейчас очень опасная.









"Проблема в том, что эскалация имеет многосторонний характер. У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы. У российского, в основном, конечно, экономические. И правительствам обеих стран признавать свою вину по разным причинам очень не хочется, а то и не можется. В иранской правящей элите есть раскол, идут постоянные ссоры, а окончательные приказы выдает почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого тоже вызывает определенные сомнения", - добавил он.





Эксперт добавил, что также у него вызывает сомнения адекватность израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который "готов сделать все что угодно, чтобы стать героем и выиграть выборы 2 марта".





"Трамп тоже боится, что если он не выиграет выборы, то его посадят", - добавил он.