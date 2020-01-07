Болтон заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что готов посетить Сенат и дать показания по импичменту Дональда Трампа.
«Я пришел к выводу, что если сенат направит мне повестку, то я готов дать показания», — заявил Болтон, пишет "Новое время".
18 декабря Палата представителей поддержала импичмент президента США Дональда Трампа.
Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.
Обвинения против Трампа связаны со скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать военную помощь Украине.
Трампа обвиняют в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.
09:32 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.