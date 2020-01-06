Российский крейсер, плавучая резиденция Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Присутствие ракетного крейсера у берегов Турции связывают с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул
Фото: Facebook/Андрей Клименко
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, и был вынужден вернуться на стоянку в Мраморном море.
Об этом сообщил у себя в Facebook руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.
По информации мониторинговой группы, присутствие ракетного крейсера у берегов Турции непосредственно связано с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул.
"Стамбульские невзгоды и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" – плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле – не закончились. Около 11:00 (киевское время) 06.01.2020 целых 4 турецких буксира честно пытались помочь поставить его на почетное место – военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... "не шмагли" ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море", – написал Клименко.
"Маршал Устинов" — советский и российский ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 "Атлант", входит в состав Северного флота. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Он оснащен 16 пусковыми установками крылатых ракет "Вулкан". Находится в строю с 1986 года. В 1994—1997, 2001 и 2011—2016 годах проходил ремонт и модернизацию.
09:57 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.