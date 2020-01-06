Фото: Facebook/Андрей Клименко





Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, и был вынужден вернуться на стоянку в Мраморном море.





Об этом сообщил у себя в Facebook руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.





По информации мониторинговой группы, присутствие ракетного крейсера у берегов Турции непосредственно связано с визитом президента России Владимира Путина в Стамбул.





"Стамбульские невзгоды и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" – плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле – не закончились. Около 11:00 (киевское время) 06.01.2020 целых 4 турецких буксира честно пытались помочь поставить его на почетное место – военный причал на мысе Сарайбурну. Но ... "не шмагли" ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море", – написал Клименко.



