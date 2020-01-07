Лебедько: 50 секунд против десятков репортажей взахлеб
Известный белорусский политик – о том, что авторитарные режимы как сиамские близнецы.
– Все их приоритеты, их взгляды на окружающий мир – в телекартинке официального ТВ, как в зеркале. Нажимаешь на кнопку и фиксируешь, – пишет Анатолий Лебедько. – Смерти онколога Павленко на федеральном российском канале посвятили... 50 секунд. Россиянина, который спасал жизни, будучи и здоровым, и уже смертельно больным. Человека, который давал многим надежду. Всего 50 секунд.
А дальше десятки репортажей про Сулеймани... Взахлеб. Фейерверком.
Хочется верить, что у обычных россиян приоритеты в этой конкретной ситуации расставлены по-другому.
09:02 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.