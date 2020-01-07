Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, используя одни лишь заглавные буквы.
Как известно, накануне парламент Ирака проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.
В Госдепартаменте заявили, что США разочарованы подобным решением парламента Ирака, а президент страны Дональд Трамп пригрозил санкциями, которых в Багдаде "не видели никогда в жизни".
08:25 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.