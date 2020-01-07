+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.


Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, используя одни лишь заглавные буквы.

Как известно, накануне парламент Ирака проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.

В Госдепартаменте заявили, что США разочарованы подобным решением парламента Ирака, а президент страны Дональд Трамп пригрозил санкциями, которых в Багдаде "не видели никогда в жизни".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru