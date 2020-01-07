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В Узбекистане завершили расследование еще одного дела против дочери экс-президента

Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела о вымогательстве и хищении средств из госбюджета в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны Ислама Каримова.



Как передает "РИА Новости", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Каримова в августе 2015-го была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В августе 2019-го Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента: о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019 года ведомство сообщило, что следствие по одному из них завершено. В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около девяти миллионов долларов).

"Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах", — говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с Министерством юстиции проводится совместная работа с рядом зарубежных стран, в частности США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.
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