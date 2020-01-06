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Макей и Помпео созвонились

Между Макеем и Госсекретарем США Помпео состоялся телефонный разговор

Между главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и Госсекретарем США Майклом Помпео сегодня, 6 января, состоялся телефонный разговор. Белорусская сторона выказала готовность принять Помпео с визитом в Минске, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД.

Ранее рабочий визит был запланирован на 4 января. Однако произошел перенос даты из-за ситуации в Ираке.


Макей и Помпео поговорили о ситуации в ближневосточном регионе. Глава белорусского МИД выразил осуждение любых действий, идущих вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

«Белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности», — говорится в сообщении пресс-службы.
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