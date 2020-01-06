Макей и Помпео созвонились

Между главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и Госсекретарем США Майклом Помпео сегодня, 6 января, состоялся телефонный разговор. Белорусская сторона выказала готовность принять Помпео с визитом в Минске, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД.





Ранее рабочий визит был запланирован на 4 января. Однако произошел перенос даты из-за ситуации в Ираке.









Макей и Помпео поговорили о ситуации в ближневосточном регионе. Глава белорусского МИД выразил осуждение любых действий, идущих вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.





«Белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности», — говорится в сообщении пресс-службы.







