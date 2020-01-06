Сайт призывной службы США обвалился после убийства Сулеймани

Армия США (фото - army.mil)

В призывной службе США связывают инцидент с "распространением дезинформации"





По данным CNN, вчера одним из самых популярных хэштегов в Twitter был #WorldWarIII.





Угрозы мести со стороны Ирана и эскалация напряженности в отношениях между двумя странами привели к росту опасений в социальных сетях о возможности войны и нового военного призыва в США.





"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы", - заявили в призывной службе США.





CNN сообщает, что с 1973 военная служба в США происходит исключительно на контрактной основе, однако сейчас все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обязаны предоставлять основную личную информацию в призывную службу.





31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде.





Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска.





Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.



