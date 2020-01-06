Видеофакт: Жириновский на Красной площади раздавал деньги "крепостным и холопам"

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский 6 января вышел на Красную площадь в Москве и стал раздавать посетителям ярмарки купюры по 1000 рублей.