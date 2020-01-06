Видеофакт: Жириновский на Красной площади раздавал деньги "крепостным и холопам"
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский 6 января вышел на Красную площадь в Москве и стал раздавать посетителям ярмарки купюры по 1000 рублей.
При этом он приговаривал: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".
Как пишет Газета.ру, кроме купюр Жириновский раздавал также только что купленные сувениры и чебуреки.
20:16 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.