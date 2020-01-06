Крапленая 31-я карта

Красивая ложь? Внимание! Это уже творчество.

Станислав Ежи Лец





Итак, как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Перед самым Новым годом раскрылись некоторые принципиальные детали переговоров об «углублении интеграции» Беларуси и России, которые обе стороны до сих пор скрывали.





В СМИ много раз утверждалось, что В. Путин хочет с помощью объединения с Беларусью решить «проблему 2024 года», т. е. остаться у власти. Но до сих пор А. Лукашенко это отрицал.





Во время встречи с представителями украинских СМИ в сентябре на прямой вопрос журналиста на эту тему он заявил: «Когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему, я ему прямо сказал:





«Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, выбрось это из головы». Он говорит: «Нет даже мысли такой».





А в беседе с А. Венедиктовым на такой же вопрос А. Лукашенко дал противоположный ответ. Он признал, что В. Путин проталкивал эту идею, предлагал ему должность спикера парламента, но белорусский лидер ее отверг:





«Мы этот вопрос сняли два года назад, полтора, в Сочи первый раз я прямо сказал: я никогда... Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость».





И чего стоят все заявления российских руководителей, что, дескать, Москва не покушается на белорусский суверенитет?





Второй сюжет выглядит еще более скандальным. 23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, в том числе созданию наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра. Это последняя, 31-я карта.





А. Лукашенко в интервью А. Венедиктову был вынужден признать, что такая 31-я карта действительно существует. Более того, по словам белорусского лидера, она содержит и более радикальные положения: «Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее».









Иначе говоря, 31-я карта по существу предусматривает ликвидацию белорусской государственности.





Скандальность ситуации состоит в том, что до сих пор все белорусские официальные лица настойчиво твердили, что в этой программе интеграции нет политики, не идет речи о создании наднациональных органов, там только экономика.





Об этом говорил премьер Сергей Румас. Это настоятельно подчеркивал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью независимым медиа 16 октября. А. Лукашенко много раз уверял, что суверенитет Беларуси никогда не сдаст.





Получается, высокие белорусские чиновники много месяцев говорили неправду белорусской общественности.





Итак, еще раз. В программе углубления интеграции, парафированной премьер-министрами двух стран 6 сентября, есть положение (31-я карта) о ликвидации белорусской государственности. Очевидно, С. Румас не мог ее подписать без разрешения А. Лукашенко. Этот документ явно антиконституционный.





Пусть эта злополучная 31-я карта так и не была согласована. По уверению А. Лукашенко, «мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать». То есть вопрос отложен, но не снят с повестки дня.





Можно согласиться с версией, что президент Беларуси не пойдет на реализацию этой карты. Ее появление там — это такая хитрость со стороны официального Минска, «морковка», с помощью которой белорусская сторона пытается побудить Москву возобновить экономическую помощь.





Но сам факт того, что вопрос о ликвидации суверенитета Беларуси включен в повестку дня переговоров о белорусско-российской интеграции, стал предметом торга, не может не вызвать изумления.





Игрока, который ставит на кон свою жизнь, даже если вероятность проигрыша минимальная, вряд ли можно назвать рационально мыслящим. А уж о мудрости государственного деятеля и вопрос не стоит. Ибо, как известно, если ружье повесить на стену, всегда сохраняется возможность того, что оно может выстрелить.









Собственно, об этом прямым текстом и сказал Д. Медведев 23 декабря. Дескать, ребята, вы же сами согласились внести этот пункт в программу, так теперь выполняйте, в противном случае не получите никакой помощи.





Таким образом, белорусское руководство окончательно запуталось в этой интеграционной игре. Судя по всему, оно ее проигрывает.





«Морковка», предложенная Москве в виде 31-й карты, не сработала, водить Кремль за нос не получилось. Российская экономическая помощь не возобновлена. Наоборот, именно Москва, пользуясь этой картой, усиливает давление, обвиняя Минск в невыполнении принятых на себя обязательств. Получилось, что целый год питались надеждами, которые оказались иллюзиями.





В итоге на границе старого и нового года Беларусь и Россия оказались на пороге новой нефтегазовой войны.





Любопытно, что А. Лукашенко 20 декабря по итогам своих переговоров с В. Путиным в Санкт-Петербурге уверенно говорил, что по газу и нефти они «концептуально договорились».





Он заявил тогда: «По объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24—25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года... По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, два-три дня. Во вторник в «Газпроме» специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года».





Но вскоре выяснилось, что все совсем не так. То ли А. Лукашенко тогда выдал желаемое за действительное, то ли В. Путин передумал, то ли каждая сторона по-своему интерпретировала то, о чем договорились.





В итоге перед Новым годом не были подписаны контракты на поставку в Беларусь российской нефти и газа. Стороны уперлись в вопросе о ценах. Формально контракты на поставки нефти и газа не связаны с программой углубления интеграции. Но цены на них связаны напрямую. Об этом совсем недавно говорили и В. Путин, и Д. Медведев.





Перед Новым годом руководство Беларуси работало в режиме кризиса и чрезвычайности. Два дня подряд (30 и 31 января) А. Лукашенко с В. Путиным проводили интенсивные телефонные переговоры.





Результатом этих чрезвычайных усилий стали контракты по газу, подписанные за пару часов до Нового года. В отношении цен они действуют только два месяца. По информации портала tut.by, цена на январь-февраль якобы останется на уровне 2019 года, то есть 127 долларов за 1 тыс. кубометров.





Но поскольку перестает действовать схема «перетаможки», которая являлась скрытой формой межбюджетных компенсаций Беларуси со стороны России за высокую стоимость газа, то в реальности теперь цена повышается.









А вот по нефти стороны не договорились, в итоге началась нефтяная война. Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.





А. Лукашенко на совещании 31 декабря поручил правительству срочно обеспечить поставки нефти железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также задействовать для этой цели нефтепровод «Дружба». Но быстро организовать такие альтернативные поставки не получится.





Таков промежуточный итог игры в «углубление интеграции», продолжавшейся весь 2019 год.