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В Минске почтили память генерала Сулеймани

Группа иранских, ливанских, сирийских и иракских студентов отдали дань памяти иранскому генералу Сулеймани.


Как сообщает пресс-служба посольства Ирана в Беларуси, они высоко оценили усилия генерала Сулеймани за установление безопасности в регионе.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

В Пентагоне заявили, что убийство было осуществлено по приказу президента США Дональда Трампа для защиты американских граждан на Ближнем Востоке. 

Сам Трамп назвал Сулеймана террористом номер один в мире и заявил, что тот был виновен в убийствах и ранениях миллионов людей, в том числе тысяч американцев.
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