Foreign Policy: давление Кремля изменило расчеты Лукашенко

"Александр Лукашенко, 65-летний авторитарный президент Беларуси, наращивает обороты геополитического рискованного трюка, который он проделывает с российским президентом Владимиром Путиным, приглашая Китай и Соединенные Штаты осуществлять влияние в его стране как способ упредить политический союз с Кремлем.





Ожидается, что после запланированного визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, который был отложен из-за обострения напряженности в Ираке, масштаб деятельности Лукашенко усилится", - пишет Foreign Policy





"Мы не собираемся прерывать наши связи с Россией, она является нашим соседом и крупнейшим экономическим партнером, но отказ от нашего суверенитета и независимости не обсуждается, - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Foreign Policy. - Уже три или четыре поколения людей родились в новом, независимом белорусском государстве, и они никогда не согласятся отказаться от независимости".





"Новая тактика Лукашенко является ответом как на усиление давления со стороны Москвы, так и на рост общественных настроений в Беларуси", - пишет издание, напоминая, что в Минске прошли протесты, "совпавшие с переговорами в Санкт-Петербурге между Лукашенко и Путиным, которые, как и другие встречи, состоявшиеся в декабре 2019 года, закончились тупиком".









"Но растущая фрустрация с обеих сторон очевидна. Недавно Путин увязал дополнительные энергетические скидки для Беларуси с условием прогресса переговоров по интеграции, в то время как Лукашенко предупредил в интервью в прошлом месяце, что любая попытка заставить Белоруссию стать частью России может спровоцировать войну с Западом", - говорится в статье. (...)





"Беларусь ищет выход из своего нынешнего геополитического тупика, - говорит Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, минского аналитического центра. - В некотором смысле, это та же самая игра, в которую Лукашенко играл и где манипулировал с самого начала, но она также быстро меняется".





"Пекин превратился в растущую политическую и экономическую силу, и Беларусь позиционирует себя как важный трамплин на пороге Европейского Союза для знаковой инфраструктурной инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Пояс и дорога".





Китай становится все более активным покровителем Беларуси, открыв кредитную линию в 15 млрд долларов для белорусского Банка развития и предоставив кредит в размере 500 млн долларов в прошлом месяце после того, как аналогичный кредит из Москвы был удержан на фоне переговоров по интеграции.





Отношения с США также начали оттаивать. В августе тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил Беларусь, а в сентябре Вашингтон и Минск объявили, что обменяются послами после десятилетнего перерыва в дипломатических отношениях", - пишет Foreign Policy.





"Визит Помпео в Минск является частью более широкого тура, в рамках которого он посетит Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Хотя интерес Вашингтона к Беларуси во многом поверхностен и сосредоточен на восстановлении связей, а президент США Дональд Трамп часто избегает шагов, которые могут обидеть Путина, стратегическое положение страны привело к тому, что она стала играть более заметную роль среди политиков США.





(...) США сосредоточены на намерениях Москвы в отношении Минска, а также на сдерживании растущего влияния Китая в стране - и в других частях бывшего Советского Союза - с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году", - указывает издание.





"Крым и война на Украине стали Рубиконом, который привел в действие многое из того, что происходит сегодня, - считает Сивицкий. - Это перевернуло отношения между Минском и Москвой, а также привело к росту китайского присутствия в Беларуси".





"За свои 25 лет у власти Лукашенко укрепил свою репутацию хитрого переговорщика и умеющего выживать политика, балансируя вместе со своей страной с населением 9,5 млн человек между Москвой и Западом и их конкурирующими интересами.





В ходе этого процесса Лукашенко, который полагается на российские кредиты и субсидированные энергоносители, укрепил свою ослабленную руку, прощупывая возможности улучшения отношений с Западом, чтобы получить уступки от Москвы, консолидируя свою власть дома и не сталкиваясь с серьезными последствиями от принуждения со стороны Кремля.





Но давление последнего времени изменило расчеты Лукашенко и поставило под угрозу его балансирование", - говорится в статье.





(...) Вступление в силу договора о создании "союзного государства" с Беларусью "вновь занимает важное место в повестке дня Кремля на фоне предположений о том, что Путин может использовать создание руководящего поста на верхушке нового сверхгосударства, чтобы продлить свое правление после 2024 года, когда, согласно Конституции, он должен уйти в отставку", - отмечает Foreign Policy.









"Нынешнее сложное положение Беларуси иллюстрирует геополитическое "перетягивание каната" в странах бывшего Советского Союза: от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии, страны, которые на бумаге остаются российскими союзниками, устали от ее намерений, что привело к углублению их партнерских отношений в других местах в надежде получить больше возможностей для маневра.





Что касается Лукашенко, ему удалось использовать в качестве рычага трения с Москвой, чтобы возобновить отношения с Вашингтоном и добиться устойчивого потока инвестиций из Китая. Несмотря на то, что Беларусь остается членом возглавляемых Россией организаций (...), она создала возможности для отражения поползновений со стороны Москвы.





До сих пор Беларусь сопротивлялась давлению Кремля по размещению российской военной базы, воздерживалась от официального признания Крыма частью России и надавила на Москву с тем, чтобы отозвать ее посла после того, как Минск обвинил его в том, что он рассматривает Беларусь как российскую провинцию".





"Тем не менее, Беларусь по-прежнему сильно зависит от России, а Москва является крупнейшим кредитором Минска, - констатирует издание. - (...) В то время как Вашингтон стремится возродить отношения с Минском и поддержать Беларусь перед лицом давления России, западные инвесторы по-прежнему щепетильно относятся к экономическому климату страны.





Это привело Лукашенко к Китаю в стремлении уменьшить финансовую зависимость от России. В отличие от Вашингтона, Пекин также не требует ослабления репрессий внутри страны - или передачи контроля над некоторыми государственными структурами, как того требует Москва".





"Китайцы не хотят вызывать антагонизм России, но они хотят войти на рынок и позаботиться о своих собственных интересах", - отмечает Ольга Кулай, находящийся в Минске эксперт по китайско-белорусским отношениям.





"В последние годы китайскими деньгами были профинансированы новые дороги, фабрики, роскошный отель в Минске, железнодорожное сообщение с Европой и обширный промышленный парк площадью 28 тыс. акров на окраине столицы, который уже привлек более 1 млрд долларов инвестиций от 56 иностранных компаний, в том числе китайских технологических тяжеловесов, таких как Huawei и ZTE (...)".





"Китай растет, и Москва не привыкла к нему здесь, но реальность все еще заключается в том, что Беларусь по-прежнему сильно зависит от России, и нет реального способа ее полностью заменить", - говорит Кулай.





"В то время как растущий Китай изменил классическую внешнеполитическую динамику в Беларуси, многие аналитики отмечают, что Россия не считает растущий экономический подъем Китая в стране - и в других местах на постсоветском пространстве - обязательно проблематичным.





Тем не менее, растущее присутствие Пекина порой ущемляло интересы России. После того, как Москва отказалась продавать свою ракетную систему "Искандер" со скидкой, Минск обратился к Пекину, который сыграл ключевую роль в оказании помощи Беларуси в создании собственной ракетной системы "Полонез", строительство которой было завершено в 2015 году и было истолковано как шаг Минска по укреплению своей собственной обороны против Москвы после аннексии Крыма", - отмечается в публикации.





"Москва недовольна тем, что Китай стал противовесом России для Лукашенко, - заявляет Александр Алесин, видный независимый журналист и военный обозреватель из Минска. - Но Москва также стремится к укреплению связей с Пекином, поэтому на данный момент Кремль прикусил себе язык".





"Поскольку Москва и Минск все еще ведут затянувшиеся и все более напряженные переговоры по интеграции, модифицированное балансирование Лукашенко, похоже, продолжится. По словам Кеннета Яловица, который работал послом США в Беларуси с 1994 по 1997 год, Лукашенко давно доказал, что он "искусный манипулятор", который знает, как "воспользоваться стратегическим положением Беларуси".









Хотя глубокие связи с Россией во многих отношениях непоколебимы, белорусский лидер, вероятно, продолжит искать способы затормозить переговоры с Москвой в 2020 году и найти новые возможности для привлечения внешних игроков, таких как Соединенные Штаты и Китай".





"Лукашенко не опытный стратег, но он знает, как оставаться у власти и выживать, - говорит Яловиц. - Я ожидаю, что он продолжит искать способы выжить".