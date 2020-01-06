Жириновский на Красной площади раздавал деньги со словами "крепостные, холопы"
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей. О своем визите на Красную площадь он рассказал в Instagram.
Видео, где запечатлено, как Жириновский раздает деньги, было опубликовано в telegram-канале Readovka. «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит политик на записи.
В Instagram Жириновский также опубликовал пост, где рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют», — написал он.
Получить комментарий Жириновского или его представителей URA.RU не удалось: никто не ответил на звонок.
14:52 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.