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Жириновский на Красной площади раздавал деньги со словами "крепостные, холопы"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей. О своем визите на Красную площадь он рассказал в Instagram.

Видео, где запечатлено, как Жириновский раздает деньги, было опубликовано в telegram-канале Readovka. «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит политик на записи.


В Instagram Жириновский также опубликовал пост, где рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют», — написал он.

Получить комментарий Жириновского или его представителей URA.RU не удалось: никто не ответил на звонок.
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