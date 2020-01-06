Видео, где запечатлено, как Жириновский раздает деньги, было опубликовано в telegram-канале Readovka. «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит политик на записи.









В Instagram Жириновский также опубликовал пост, где рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют», — написал он.





Получить комментарий Жириновского или его представителей URA.RU не удалось: никто не ответил на звонок.



