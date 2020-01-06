+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Праздники приходят и уходят - репрессии остаются: где и кого будут судить "за независимость"

Репрессии против участников и участниц мирных акций за независимость Беларуси, прошедших 7, 8, 20 и 21 декабря, продолжаются.

Праздники приходят и уходят - репрессии остаются: где и кого будут судить "за независимость"
Уже состоялись десятки судебных процессов, закончившихся крупными штрафами и сутками. По статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) были наказаны арестами на 5-15 суток одиннадцать активистов. Кого еще ждут суды за декабрьские антиинтеграционные акции? "Весна" подготовила расписание судов на 8-10 января.

8 января

Суд Московского района г. Минска
активист Legalize Belarus Михаил Воронцов: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП;
активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП.

Суд Пинского района и г. Пинска
Евгений Вядко: 11:00, ст. 23.34 КоАП;
М. Михалевич: 11:00, ст. 23.34 КоАП.


9 января 

Суд Партизанского района г. Минска
политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП;

Суд Ленинского района г. Минска
продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут;

продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;

продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;

продолжение суда над активисткой Анной Шапутько.

Суд Фрунзенского района г. Минска
председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.

Минский городской суд
блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Суд Центрального района г. Минска
продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря;

продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;

продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3,  ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;

продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;

продолжение суда над Е. Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;

продолжение суда над Е. Янушковской: 9:30,  ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;

Леонид Борщевский: 10.00,  ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;

продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;

продолжение суда над Н. Козловым: первая половина дня (время уточняется),  судья Иван Костян;

продолжение суда над Ю. Татур: первая половина дня (время уточняется),  судья Иван Костян;

Суд Пинского района и г. Пинска
Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП.

Суд Первомайского района г. Витебска
Татьяна Северинец: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.


10 января

Суд Советского района г. Минска
Ольга Быковская: 12:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Суд Первомайского района г. Минска
Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький: 9:30 (каб. 25), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

активистка Нина Багинская: 10:15 (каб. 22), ч.3  ст. 23.34 КоАП;

журналистка "Новага часу" Диана Середюк: 10:30, ч.3  ст. 23.34 КоАП;

Суд Партизанского района г. Минска
Светлана Коваленко: 10:00, ст. 23.34 КоАП;

Суд Ленинского района г. Минска
продолжение суда над политиком Владимиром Некляевым: 10:00, ст. 23.34 КоАП, судья Марина Запасник;

писатель Владимир Орлов: 11.30, ст. 23.34 КоАП.

Суд Заводского района г. Минска
Артур Смоляков: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Суд Лидского района и г. Лида
Илья Шаблинский: 14:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.


Правозащитникам "Весны" известно, что протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП составлены также на активистов Евгения Батуро, Вячеслава Косинерова, Александра Круткина, Вячеслава Сивчика и активисток Наталью Саматыю, Ольгу Ковалькову и других. 

Даты судов пока им не назначены.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru