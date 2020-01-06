+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Недолайканный президент

Можно убить в стране независимую социологию, но это не сделает народную любовь более горячей. Правда все равно выплывет наружу.

Недолайканный президент
Любопытная тенденция последнего времени: официальные СМИ стали скрывать лайки под публикацией в интернете выступлений глав государств. 

Сильно позабавило пользователей отключение счетчиков под новогодними обращениями Владимира Путина и Александра Лукашенко. Похоже, очень уж угрожающе выглядела «народная любовь» в том огромном количестве дизлайков, которые граждане поставили своим лидерам.

К примеру, обращение Александра Лукашенко до того, как телеканал ОНТ скрыл статистику, набрало 4,6 тысячи дизлайков при 1,7 тысячи лайков.

Не горели любовью и зрители телеканала СТВ. А телеканал БТ и вовсе решил не публиковать видео – от греха подальше.

С новогодним обращением Путина ситуация выглядела еще более плачевно: до того момента, как счетчики были отключены, он набрал на «Первом канале» 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.


И вся эта ситуация любопытна по многим причинам. В стране, где власти окончательно уничтожили независимую социологию, где результаты выборов — это хотелки одного конкретного человека, именно лайки стали самым красноречивым показателем реальной поддержки президента.

Конечно, зеркально проецировать все на рейтинг было бы опрометчиво, но кое-какое представление о народной любви они все же дают. Да и как еще в наших реалиях можно, не опасаясь оказаться за решеткой (по крайней мере, пока), высказать свое мнение и увидеть мнение других?

Это, похоже, поняли и сами власти. Не зря же так тщательно пытаются они скрыть все эти счетчики.

Но тут они явно перемудрили. Ведь по сути, чего добились? Вся эта история с запретом только больше привлекла к себе внимание. Теперь даже те, кто не сильно обращал внимание на всякие там лайки, знают, что с народной любовью к президенту «что-то не так».
Анастасия Зеленкова, gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru