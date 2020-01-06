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Меркель летит к Путину обсудить Ближний Восток

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина

архивное фото

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе общения предполагается обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января".

Также будет рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.


Напомним, в ночь на 3 января в ходе американской операции в Багдаде были убиты генерал КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис

В Вашингтоне считают, что эти двое причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря минувшего года. Гибель иранских военных привела к напряженности в регионе.
Источник: sputnik.by
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