Меркель летит к Путину обсудить Ближний Восток
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина
архивное фото
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе общения предполагается обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января".
Также будет рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.
Напомним, в ночь на 3 января в ходе американской операции в Багдаде были убиты генерал КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
В Вашингтоне считают, что эти двое причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря минувшего года. Гибель иранских военных привела к напряженности в регионе.
Источник: sputnik.by
13:19 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.