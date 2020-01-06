Бывший премьер Хорватии стал президентом
Бывший премьер-министр Хорвати Зоран Миланович победил на президентских выборах, сообщает избирком страны.
© REUTERS / MARKO DJURICA
В воскресенье, 5 января, в Хорватии состоялся второй выборов главы государства. За президентское кресло боролись действующий президент Колинда Грабар-Китарович и кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович.
Согласно окончательным результатам, Миланович заручился поддержкой 52,7% избирателей, а Китарович набрала 47,3% голосов.
Китарович уже поздравила Милановича с избранием на пост, заявив, что ожидает "цивилизованной передачи власти".
"Хорватия решила, что Миланович будет президентом, и я его с этим поздравляю. Я готова ознакомить его со всем, чем я занималась, главное для Хорватии - это стабильность", - приводит ее слова агентство ХИНА.
"Я доволен, результат хороший, победа с небольшим отрывом, но честная", - сказал в свою очередь Миланович в интервью местному телевидению.
Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается сроком на пять лет.
Источник: sputnik.by
11:53 06/01/2020
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Особое мнение
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