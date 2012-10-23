«2019-ый год был вялой, скучной копией предыдущих лет пятой (2016-2020гг.) пятилетки. По теоретической платформе, содержанию экономической политики, системе принятия решений прошедший год ничем не отличался от типового года любой пятилетки», – так представляют итоги социально-экономического развития Беларуси в 2019 году аналитический центр «Стратегия» и научно-исследовательский центр Мизеса, пишет "Брестская газета"





Распорядители чужого (политики и чиновники), по мнению экспертов, делали вид, что их работа улучшает галочно-палочную систему. Президент делал вид, что он в это верит, позволяя себе типичные «жэстачайше», «прекратить дурницу», «расхлябанность», «бардак» и «в наручники без суда и следствия». Чиновники все это как-то сонно и лениво записывали, без испуга на лице, без энтузиазма в глазах, без креатива в планах. Поэтому принимаемые ими решение пестрили нормативной бессмыслицей типа «совершенствовать», «стимулировать», «ускорить», «упрочить» или «обеспечить устойчивость».





Экономика страны жила своей жизнью, а правительство в широком смысле слова оставалась на своей волне. Вертикаль власти вела себя так, как будто Россия всегда будет у нее на побегушках, будто бы ничто не угрожает статусу Беларуси «нефтяной эмират» – без своей нефти. Правительство делало вид, что ему всегда будут давать в долг, закрывать глаза на шалости с санкционкой, нефтехимическими схемами, контрабандой и демпингом.





2019 год стал временем предсказуемого, встроенного в модель «Госплан» ухудшения качества институтов, финансов и факторов конкурентоспособности. Кадровый голод в системе управления стал не менее острой проблемой, чем демография и бегство мозгов.





2019 год стал годом многоуровневого Провала. Стало очевидно, что белорусская экономика в V-ой пятилетке (2016-2020гг.) не догонит по темпам роста среднемировые.





2019 год стал годом упущенных возможностей по дебюрократизации, декриминализации и детенизации экономики Беларуси.





Итоги социально-экономического развития Беларуси в 2019 году в 16 номинациях.





Лучший орган государственного управления 2019 года

Номинанты:





1) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

2) Министерство иностранных дел





3) Национальный банк





4) Министерство энергетики





Победитель:

Нацбанк





Достижения:





деятельность по снижению инфляции, стабилизации цен,

последовательную курсовую политику,

способность адекватно и инклюзивно общаться с экспертным и бизнес сообществом,

вклад в формирование доверия к макроэкономической политике,

противодействие инфляционным, подрывающим доверие к национальной валюте действиям.

Худший орган государственного управления 2019 года

Номинанты:





1) Министерство здравоохранения





2) Министерство по налогам и сборам





2) Совет Министров





3) Администрация президента





Победитель:





Совет Министров





Достижения:





неспособность выработать и принять адекватные меры для обеспечения экономического роста;

неадекватное распределение человеческих, профессиональных, временных ресурсов между решением внутренних проблем и внешними переговорами, в первую очередь по 31 главе т. н. углубленной интеграции с Россией в рамках проекта «Союзное государство»;

игнорирование основных требований и рекомендаций бизнеса, экспертного и международного сообщества в сфере налогообложения и укрепления института частной собственности;

имитацию структурных реформ при нарастании проблем в финансовой сфере,

неспособность выработки адекватного ответа на фискальные вызовы,

неспособностью выстроить эффективную систему управления коммерческими активами.





Скандал 2019 года – поставки грязной нефти в Беларусь из России, громкие требования властей Беларуси получить более $1 млрд. компенсации, а до конца 2019г. даже не были предъявлены официальные, документально подтвержденные претензии к России.





Событие 2019 года – согласование правительствами, президентами 31-ой дорожной карты углубленной интеграции Беларуси и России в рамках проекта «Союзное государство».





Провал 2019 года – провал обеспечить 4% роста ВВП. За январь – ноябрь 2019г. получилось только 1,1%.





Лучший законодательный акт 2019 года – Указ президента от 18.04.2019 № 151 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» – отмена указа президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств»





Худший законодательный акт 2019 года – постановление Совета Министров от 30.04. 2019 г. № 268 об утверждении Комплекса мер по развитию овцеводства в Республике Беларусь на 2019–2025 годы, постановление Совмина № 524 от 07.08.2019 об увеличении сумм финансирования овцеводства.





Главный бенефициар 2019 года – компания «Интер Тобакко»





Жертва 2019 года – отставка и исключение из органов госуправление Беларуси Михаила Мясниковича, самого влиятельного и опытного чиновника Вертикали на протяжении более 30 лет.





Тенденция/тренд 2019 года – необоснованное повышение доходов населения при стагнации экономики





Загадка 2019 года – «Почему Беларусь – страна тотальных нарушителей закона?» По мнению КГК, 98,5% проверок заканчиваются разного рода наказаниями бизнеса. За неполные пять лет (2015-2019гг.) зарегистрировано 16 млн. нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн. граждан – более 50% всего трудоспособного населения.





Бизнес перспектива 2019 года – компании ПВТ, которые в 2019 году экспортировали услуг на ~$2 млрд.





Потребительский казус 2019 года – несмотря на неизменность цены на газ для Беларуси из России в 2019 году, цены на газоснабжение для населения выросли на 25,6% (ноябрь 2019 года к декабрю 2018 года)





Производственный, управленческий казус 2019 года – назначение руководителей правительства, министров кураторами в наблюдательные советы отдельных госпредприятий: премьер-министра назначили куратором МТЗ, председателя Совета Республики Михаила Мясниковича – в БелАЗ, генерального прокурора Александра Конюка – на ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».





Безумная идея 2019 года – попытка улучшить качество корпоративного управления, побороть коррупцию при госзакупках при помощи указа по борьбе с недобросовестным посредничеством.





Цитата 2019 года – «Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов». (премьер-министр РБ Сергей Румас, декабрь 2019 год).



