Тревожный пазл: Конституция, выборы и давление России

Такой ответ из министерства экономики получили граждане, обратившиеся в Совет министров с требованием прекратить переговоры об «углубленной интеграции» с Россией, пишет "Белорусская правда"





Вот что думает по этому поводу заместитель министра экономики Е.Перминова:





— решение республиканского референдума от 14 мая 1995 года «является окончательным и имеет обязательную силу»;





— это решение можно отменить другим референдумом;





— никаких угроз суверенитету Республики Беларусь нет.





“Ведущаяся подготовка к изменению беларуской Конституции и к предстоящим «президентским выборам», а также непрекращающееся давление на Беларусь со стороны России — все это складывается в единый, весьма угрожающий для нашей страны «пазл», – отмечают авторы группы Конституция.



