



"Пока мы ждем дальнейших разъяснений относительно правового основания и последствий сегодняшней резолюции, мы настойчиво призываем иракских лидеров еще раз взвесить важность отношений в сфере экономики и безопасности между двумя странами и постоянного присутствия Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ", - заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.





В то же время, как сообщается, президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Багдада после того, как парламент Ирака призвал войска США покинуть страну.





"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, которых они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими", — цитирует axios Трампа.









Он добавил: если войска покинут Ирак, Багдад должен компенсировать Вашингтону стоимость авиабазы.





"У нас чрезвычайно дорогая авиабаза. Её строительство стоило миллиарды долларов — задолго до меня. Мы не покинем страну, пока они не заплатят нам за это", - сказал американский лидер.





Напомним: парламент Ирака в воскресенье проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.





Как сообщалось, командующий элитных сил «Эль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.





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Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе назвал убийство командира элитного иранского спецподразделения «Эль-Кудс» генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма со стороны США».





31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, сокрушив помещения пропускного пункта, камеры наблюдения и окна.