Например, 4 января руководитель страны назначил Александра Червякова новым министром экономики, хотя этот пост пустовал давно, и было очевидно, что именно Червяков главный кандидат на него.





Между тем в минувшем году Лукашенко обещал совершить несколько важных поездок по стране, но до сих пор у него времени на этот не нашлось. UDF.BY перечисляет, где Лукашенко так и не дождались.





«Южный оплот» Пинск

Посетить столицу Полесья в 2019 году руководитель страны обещал осенью 2018-го.





«Пинский район – очень крупный. Надо будет заниматься точно так, как занимаемся Оршей, посмотреть предприятия, у них не та ситуация, что в Орше… Это южный оплот наш. Особенно при таком населении», – заявлял Лукашенко.





Однако в минувшем году он до Пинска так и не доехал. Между тем в крупном промышленном городе около четверти предприятий – убыточные.





В сентябре город посетил покидающий пост руководителя Совета Республики Михаил Мясникович, который удивился, что на «Полесье» и «Амкодор-Пинске» объемы производства упали до 60%.





«Не шуточные» Барановичи

В начале 2019 году Лукашенко продемонстрировал, что пытается дать толчок развитию восьмого по величине города страны. После встречи с руководителями Барановичей он при общении с местными жителями пообщал проинспектировать город во втором полугодии.





Надо понимать, чтобы чиновники не махнули рукой на все его поручения – например, подготовить планы развития всех предприятий города.





«То, чем мы начинаем заниматься в Барановичах, это не шутка. Я сказал, что в Орше мы потеряли половину правительства, не говорю уже о руководителях пониже. Думаю, что вы люди разумные и сделаете из этого соответствующие выводы», – заявил Лукашенко.





Но оказалось, что у руководителя страны есть дела и поважнее.





«Атлант», за который есть «внутренняя боязнь»

Летом руководитель страны поведал о своих планах побывать на заводе «Атлант». На это у него нашлись веские причины.





По словам Лукашенко, финансовые показатели, уровень з плат, объемы производства и реализации продукции предприятия вызвали у него «внутреннюю настороженность и боязнь» за легендарное предприятие.





Он не исключил, что «холдингу окажут господдержку, чтобы стимулировать его развитие: «Но с этим мы на месте разберемся, на «Атланте».





Однако пока так и не разобрались. За несколько месяцев до заявления Лукашенко стало известно, что на «Атланте» была отрицательная рентабельность продаж.





Телеханы, которые нужно «встряхнуть»

В начале 2019 года руководитель страны анонсировал, что скоро в Беларуси появятся свои качественные лыжи: «К следующей зиме мы будем иметь хорошие лыжи».





Этим он в который раз показал свою заинтересованность в поставленной цели: осенью 2018-го Лукашенко раскритиковал отечественную продукцию:





«Глава Администрации взяла на контроль, вице-премьер, исполнители… Мы сейчас встряхнем наши «Телеханы». Сделаем там достойные лыжи».





Через год появилась информация, что готовится визит Лукашенко на предприятие в Телеханах – в начале ноября.

Но в Ивацевичский район руководитель страны так и не доехал: то ли так и не смогли сделать качественные лыжи, то ли у него пропал интерес.