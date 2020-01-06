Четыре обещанные поездки по Беларуси, на которые у Лукашенко не нашлось времени
Руководитель страны анонсировал, что вот-вот посетит эти важные места, но времени так и не нашлось.
С 3 по 7 января Александр Лукашенко играет в хоккей на очередном Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента. Обычно рабочие встречи у него в эти дни сведены до минимума и главным образом призваны создать впечатление активной деятельности Лукашенко.
Например, 4 января руководитель страны назначил Александра Червякова новым министром экономики, хотя этот пост пустовал давно, и было очевидно, что именно Червяков главный кандидат на него.
Между тем в минувшем году Лукашенко обещал совершить несколько важных поездок по стране, но до сих пор у него времени на этот не нашлось. UDF.BYперечисляет, где Лукашенко так и не дождались.
«Южный оплот» Пинск
Посетить столицу Полесья в 2019 году руководитель страны обещал осенью 2018-го.
«Пинский район – очень крупный. Надо будет заниматься точно так, как занимаемся Оршей, посмотреть предприятия, у них не та ситуация, что в Орше… Это южный оплот наш. Особенно при таком населении», – заявлял Лукашенко.
Однако в минувшем году он до Пинска так и не доехал. Между тем в крупном промышленном городе около четверти предприятий – убыточные.
В сентябре город посетил покидающий пост руководителя Совета Республики Михаил Мясникович, который удивился, что на «Полесье» и «Амкодор-Пинске» объемы производства упали до 60%.
«Не шуточные» Барановичи
В начале 2019 году Лукашенко продемонстрировал, что пытается дать толчок развитию восьмого по величине города страны. После встречи с руководителями Барановичей он при общении с местными жителями пообщал проинспектировать город во втором полугодии.
Надо понимать, чтобы чиновники не махнули рукой на все его поручения – например, подготовить планы развития всех предприятий города.
«То, чем мы начинаем заниматься в Барановичах, это не шутка. Я сказал, что в Орше мы потеряли половину правительства, не говорю уже о руководителях пониже. Думаю, что вы люди разумные и сделаете из этого соответствующие выводы», – заявил Лукашенко.
Но оказалось, что у руководителя страны есть дела и поважнее.
«Атлант», за который есть «внутренняя боязнь»
Летом руководитель страны поведал о своих планах побывать на заводе «Атлант». На это у него нашлись веские причины.
По словам Лукашенко, финансовые показатели, уровень з плат, объемы производства и реализации продукции предприятия вызвали у него «внутреннюю настороженность и боязнь» за легендарное предприятие.
Он не исключил, что «холдингу окажут господдержку, чтобы стимулировать его развитие: «Но с этим мы на месте разберемся, на «Атланте».
Однако пока так и не разобрались. За несколько месяцев до заявления Лукашенко стало известно, что на «Атланте» была отрицательная рентабельность продаж.
Телеханы, которые нужно «встряхнуть»
В начале 2019 года руководитель страны анонсировал, что скоро в Беларуси появятся свои качественные лыжи: «К следующей зиме мы будем иметь хорошие лыжи».
Этим он в который раз показал свою заинтересованность в поставленной цели: осенью 2018-го Лукашенко раскритиковал отечественную продукцию:
«Глава Администрации взяла на контроль, вице-премьер, исполнители… Мы сейчас встряхнем наши «Телеханы». Сделаем там достойные лыжи».
Через год появилась информация, что готовится визит Лукашенко на предприятие в Телеханах – в начале ноября.
Но в Ивацевичский район руководитель страны так и не доехал: то ли так и не смогли сделать качественные лыжи, то ли у него пропал интерес.
09:33 06/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.