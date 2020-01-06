Около 20-30% счета поляков за газ идет на финансирование российской армии. Такое мнение выразил глава правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info, сообщает Puls Biznes.





"По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, - оборонного комплекса - российских вооруженных сил", - заявил он.





Возняк считает, что РФ, приостановив поставки нефти в Беларусь, применила против нее "энергетическое оружие". По его словам, Польша имела не такой "болезненный", но похожий опыт в отношениях с Россией.





Он заявил, что с 2004 года РФ "семь раз необоснованно прерывала поставки газа" в Польшу.





15 ноября 2019 года сообщалось, что Польша решила отказаться от российского газа. Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа.