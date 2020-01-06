Польcкий политик: против Беларуси Россия применила "энергетическое оружие"
Петр Возняк напомнил, что РФ, начиная с 2004 года, "семь раз необоснованно прерывала поставки газа" в Польшу
Около 20-30% счета поляков за газ идет на финансирование российской армии. Такое мнение выразил глава правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info, сообщает Puls Biznes.
"По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, - оборонного комплекса - российских вооруженных сил", - заявил он.
Возняк считает, что РФ, приостановив поставки нефти в Беларусь, применила против нее "энергетическое оружие". По его словам, Польша имела не такой "болезненный", но похожий опыт в отношениях с Россией.
Он заявил, что с 2004 года РФ "семь раз необоснованно прерывала поставки газа" в Польшу.
15 ноября 2019 года сообщалось, что Польша решила отказаться от российского газа. Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа.
08:41 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.