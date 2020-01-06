Оппозиционер Миланович побеждает на президентских выборах в Хорватии
Зоран Миланович побеждает во втором туре президентских выборах в Хорватии.
Фото: Zoran Milanović, Facebook
По данным хорватского ЦИК, после обработки 99,71% бюллетеней, Миланович набирает 1,033 млн голосов (более 53%), действующий президент Колинда Грабар-Китарович получает 928 тысяч голосов (более 46%), пишет reform.by
В первом туре выборов, который прошел 22 декабря Миланович набрал 29,55% голосов, заняв первое место. Грабар-Китарович получила 26,65%.
Зоран Миланович – лидер Социал-демократической партии Хорватии. Был премьер-министром страны в 2011-2016 годах.
08:08 06/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.