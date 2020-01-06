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Оппозиционер Миланович побеждает на президентских выборах в Хорватии

Зоран Миланович побеждает во втором туре президентских выборах в Хорватии.

Фото: Zoran Milanović, Facebook

По данным хорватского ЦИК, после обработки 99,71% бюллетеней, Миланович набирает 1,033 млн голосов (более 53%), действующий президент Колинда Грабар-Китарович получает 928 тысяч голосов (более 46%), пишет reform.by

В первом туре выборов, который прошел 22 декабря Миланович набрал 29,55% голосов, заняв первое место. Грабар-Китарович получила 26,65%.

Зоран Миланович – лидер Социал-демократической партии Хорватии. Был премьер-министром страны в 2011-2016 годах.
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