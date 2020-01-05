Причины отказа





Такое решение ЦИК принял на основании заключений, которые предоставили Министерство юстиции, Министерство образования и науки, а также Бюро омбудсмена. Эти ведомства признали соответствующую законодательную инициативу недостаточно проработанной.





"Министерство юстиции указало на то, что законопроект оформлен юридически некорректно, то есть не годится по форме. Но формальные требования для ЦИК не были бы столь существенными, поскольку по закону есть возможность направить подателю на доработку и затем зарегистрировать. В этом случае формальные несоответствия - не главный аргумент, почему законопроект о сборе подписей не был зарегистрирован. Он также не отвечает и по содержанию", - указала Латвийскому радио глава ЦИК Кристине Берзиня.





Председатель партии "Новое согласие" Янис Кузинс считает такое решение ЦИК несправедливым и намерен оспорить его в Верховном суде. "Пусть оценивает Верховный суд. Там я надеюсь хоть на какую-то юридическую оценку, а не просто на какое-то политическое решение", - отметил он.





Школьная реформа в Латвии





Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021-го.





Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.





Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, ранее оспорила в Конституционном суде законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики. Однако КС признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики.







