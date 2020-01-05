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Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что ответ на убийство Соединенными Штатами иранского военачальника Касема Сулеймани будет включать в себя стратегическую месть Тегерана.

Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения, сообщает Fars.

Салами пояснил, что в результате Иран положит конец присутствию США на Ближнем Востоке. «Этот акт будет иметь широкую географию с определенным воздействием», — добавил он.

По словам генерала, иранские власти не остановятся ни перед чем, чтобы реализовать эту цель.

Ранее 5 января президент США Дональд Трамп заявил, что его армия нацелилась атаковать 52 иранских объекта в случае, если Тегеран ударит по американцам. По его словам, эти атаки будут совершены очень быстро и очень сильно.


Накануне, 4 января, над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум подняли красный флаг мести. Он обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Флаг поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.
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