ЕС призвал к деэскалации после убийства иранского генерала
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелль призвал к ослаблению напряженности на Ближнем Востоке в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в эти выходные.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС в воскресенье.
Через несколько дней после убийства Соединенными Штатами иранского военного командира Кассема Сулеймани Боррелль призвал Иран "проявлять сдержанность и тщательно рассматривать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, что нанесет ущерб всему региону и его людям".
Высокий представитель ЕС заявил о своей полной готовности содействовать деэскалации напряжения. Он подчеркнул, что в конечном итоге региональное политическое решение является единственным путем решения кризиса, и ЕС готов поддержать его.
Боррелль и министр Зариф обсудили важность сохранения ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого вышли США.
Боррелль пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель, чтобы продолжить работу по этим вопросам.
3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.
Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
16:27 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.